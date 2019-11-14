В Орле мужчина едва не убил мигранта из-за 1000 рублей

Уголовное дело о разбойном нападении рассмотрели в Заводском районе.

Как следует из материалов уголовного дела, потерпевшим оказался уроженец и гражданин одной из среднеазиатских республик. Еще в 2015 году он прибыл в Россию на заработки. Мигрант проживает в поселке Нарышкино. В день, когда в отношении него было совершено преступление, он приехал в Орел – погостить у брата, который проживает на съемной квартире.

Брат ушел на работу, и гостю стало скучно. Он вышел из дома и отправился в кафе. Там мигрант встретил другого приезжего, коренного жителя одного из районов Орловской области, который приехал в Орел развлечения ради. Мужчины познакомились, выпили и разговорились.

Затем мигрант пригласил нового знакомого отправиться к нему домой и продолжить застолье там. Тот согласился. В квартире разыгралась драма. Мигрант похвастал тем, что у него есть 1000 рублей. Тогда гость схватил нож и ударил им собутыльника в область печени. После чего вытащил из кармана джинсов потерпевшего купюру и сбежал.

Суд квалифицировал эти действия как разбойное нападение. Подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.

ИА «Орелград»