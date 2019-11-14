В Орле насчитали 233 уклонистов

Их разыскивает военкомат

В Орле от армии уклоняются 233 юноши, сообщил военный комиссар города Владимир Алехин. По его словам, 139 из них уклонились от двух или более призывов и находятся в так называемом «долгом» розыске.

Алехин отметил положительную тенденцию: по состоянию на 1 октября насчитывалось 249 уклонистов, из них 164 – в «долгом» розыске.

«Всем, кто пытается уклониться от военной службы, рано или поздно придется обращаться в военкомат за получением военного билета. Но, как известно, «бегунов» ожидает административная и даже уголовная ответственность», — сказал военком.

Во время осеннего призыва комиссию прошли 828 из 829 вызванных юношей. Принято решение о призыве 133 молодых людей, 405 призывников получили отсрочку на образование, 67 – на лечение. Ограниченно годными признаны 187 человек, негодными – 19. Еще 60 человек направили на дополнительное освидетельствование, его прошли 43 человека.

В рамках осеннего призыва Орел обязан направить в Вооруженные силы 168 человек.

ИА «Орелград»