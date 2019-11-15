Из ночного пожара на Наугорском шоссе спасли женщину и младенца

Эвакуировать пришлось 15 человек

Ночью в Орле на Наугорском шоссе загорелся многоквартирный дом. Пострадали женщина и новорожденный ребенок, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал о возгорании квартиры на третьем этаже поступил 15 ноября в 3:45. Подъезд затянуло дымом, и сотрудники МЧС отправились на спасение людей.

Из горящей квартиры вытащили 47-летнюю женщину, а из квартиры этажом выше — ребенка 2019 года рождения. Их передали врачам. Всего пришлось эвакуировать 15 человек.

«В результате пожара в помещении зала выгорели предметы интерьера на площади 13,5 квадратных метров, остальные помещения квартиры закопчены по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются», — указано в сводке.

ИА «Орелград»