Облсуд оставил в силе приговор мценскому расчленителю

Убийца просил о снисхождении и изменении приговора.

Как сообщает прокуратура Орловской области, судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда отклонила апелляционную жалобу защитников Этибара Байрамова, который ранее был признан виновным в совершении трех тяжких преступлений, включая убийство. Тем самым был оставлен без изменения обвинительный приговор Мценского районного суда, вынесенный на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей.

Напомним, Байрамов получил 17 лет колонии строгого режима. Преступления он совершил в июне 2018 года. Было установлено, что байрамов в своем доме распивал спиртное с приятелем. В ходе вспыхнувшей ссоры он топором нанес собутыльнику не менее пяти ударов по голове и шее. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Желая скрыть следы преступления, Байрамов расчленил тело убитого им человека, а останки вывез на своем автомобиле и закопал в разных местах. Но следователям удалось распутать это сложное дело. Присяжные согласились с позицией государственного обвинения и пришли к выводу о виновности подсудимого.

Обвинительный приговор теперь вступил в законную силу.

ИА «Орелград»