Орловские чиновники втрое завысили реальную зарплату учителей

Педагогов возмутил уровень зарплаты, которую «нарисовали» им чиновники.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, вопрос о заработной плате педагогов был обсужден на выездном заседании комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму. Его провели в Орле на базе Дома детского творчества №3. Заседание показало, что подобные обсуждения чиновников удобнее проводить в стенах администрации. Они и присутствовавшие там педагоги кардинально разошлись в оценках уровня зарплат.

Как сообщила замглавы областного департамента образования Ирина Коростелева, средний доход педагогов в областной столице сейчас составляет чуть более 26 тысяч рублей. В 2020 году этот показатель должен вырасти до 27,58 тысячи.

«После озвученной информации из зала поступил шквал вопросов и недовольств, — сообщили в парламентской пресс-службе. — В своих выступлениях педагоги рассказывали про реальные заработные платы. Так, например, учитель высшей категории, работая в городской школе на полную ставку, получает менее 10 тысяч рублей, а зарплата молодого специалиста составляет около 8,5 тысячи рублей».

В ходе обсуждения удалось выяснить, откуда берутся заоблачные цифры в докладах чиновников. Согласно озвученной версии, средняя зарплата складывается из общей суммы, которую получают педагоги со всеми доплатами. А учителя и воспитатели «с утра до вечера работают на несколько ставок, берут классное руководство, дополнительную нагрузку, ведут занятия по внеурочной деятельности».

«Отмечалось также, что в последнее время молодые специалисты, окончившие педагогические вузы, не идут работать по специальности, выбирая работу, приносящую наибольший доход, — сообщили в облсовете. — В связи с этим депутаты комитета предложили администрации города Орла с 1 января 2020 года увеличить ежемесячную выплату молодым педагогам в первые три года работы с 1150 до 2500 рублей, тем самым немного стимулируя людей».

С докладом также выступил начальник управления образования Орла Александр Шатохин. По его словам, с 1 января 2020 года могут быть увеличены базовые ставки педагогических работников общего образования с 4800 до 5429 рублей, дошкольного и дополнительного образования — с 5500 до 6154 рублей. Впрочем, этот вопрос еще не решен, он находится в стадии обсуждения.

ИА «Орелград»