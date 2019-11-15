Орловский депутат побил чеха

Эдуард Трояновский завоевал пояс ЕВР

Орловский боксер, депутат горсовета Орла Эдуард Трояновский победил чеха Йозефа Заградника и стал обладателем титула Европейского Боксерского Парламента (ЕBP).

Бывший чемпион мира по боксу дрался с Заградником в Санкт-Петербурге в рамках шоу «Короли нокаутов». Бой продлился 10 раундов, судьи единогласно отдали победу Трояновскому.

На счету депутата горсовета теперь 28 побед и 2 поражения, у чеха — 11 побед и 4 поражения. В последний раз Трояновский дрался в октябре 2018 года и проиграл титул чемпиона мира WBA Кириллу Релиху.

ИА «Орелград»