Орловский депутат побил чеха

15.11.2019 | 9:30 Новости, Спорт

Эдуард Трояновский завоевал пояс ЕВР

Орловский боксер, депутат горсовета Орла Эдуард Трояновский победил чеха Йозефа Заградника и стал обладателем титула Европейского Боксерского Парламента (ЕBP).

Бывший чемпион мира по боксу дрался с Заградником в Санкт-Петербурге в рамках шоу «Короли нокаутов». Бой продлился 10 раундов, судьи единогласно отдали победу Трояновскому.

На счету депутата горсовета теперь 28 побед и 2 поражения, у чеха — 11 побед и 4 поражения. В последний раз Трояновский дрался в октябре 2018 года и проиграл титул чемпиона мира WBA Кириллу Релиху.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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