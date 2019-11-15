Площадь Ленина превратят в огромную шашлычную

Власти Орла распорядились об организации тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах».

Как следует из решения администрации Орла, оно принято в соответствии с постановлением правительства Орловской области. Мэрия распорядилась провести с 20 декабря 2019 года по 12 января 2020 года на площади имени Ленина и на улице Ленина, в районе дома № 36, тематическую ярмарку «Сказки на девяти дубах». Ее организатором выступит сама администрация города в лице финансово-экономического управления.

Согласно документу ярмарка будет специализированной. Режим ее работы: с 15-00 до 22.00 в будние дни и с 11-00 до 22-00 — в выходные и праздничные дни. Торговать на ней разрешат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Последним придется подписать с мэрией «договор присоединения на размещение нестационарных торговых объектов при проведении ярмарки». Кстати, торговые места власти обещают выделять бесплатно.

Утвержден и ассортимент реализуемых на ярмарке товаров: продукция собственного производства предприятий общественного питания и сувениры. Все реализуемые товары, оказываемые услуги должны отвечать требованиям, подтверждающим их качество и безопасность, отмечено в постановлении мэрии.

«При оказании услуги общественного питания необходимо иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые для выездной торговли», — говорится в документе.

Также городские власти предписали использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь и металлические шампуры. Кроме того, обслуживающий персонал должен быть обеспечен униформой, головными уборами и фирменными нагрудными знаками – бейджами.

ИА «Орелград»