Под Орлом спортшколу оставили без отопления

Тепло вернули только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, вопиющий случай произошел в Урицком районе. Из-за задолженности за поставленный газ без теплоснабжения осталась муниципальная спортивная школа. Поставщики ограничили подачу коммунального ресурса. В результате отопление было отключено в многофункциональном спортивном зале и бассейне учреждения.

По данному факту Урицкая межрайонная прокуратура провела проверку. Было установлено, что сумма долга за коммунальный ресурс превышает 200 тысяч рублей. Причиной появления и роста задолженности оказалось недостаточное финансирование спортшколы со стороны местных властей.

В связи с этим в адрес главы администрации района было внесено представление. Только после этого чиновники полностью погасили образовавшуюся задолженность. В прокуратуре отметили, что теплоснабжение спортивной школы восстановлено.

ИА «Орелград»