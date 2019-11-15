В Орловской области подешевела жизнь

15.11.2019 | 13:39 Новости, Общество, Экономика

Орловские чиновники пересчитали стоимость потребительского набора.

Исполняющий обязанности председателя правительства Орловской области Вадим Соколов установил величину прожиточного минимума за третий квартал 2019 года. Постановление принято на основании закона «О потребительской корзине в Орловской области».

Согласно этому документу величина прожиточного минимума на душу населения установлена в размере 10215 рублей, для трудоспособного населения – 10967 рублей, для пенсионеров – 8491 рубль, для детей – 10153 рубля. Напомним, что это расчетная величина. Она используется при исчислении различных социальных выплат.

По сравнению со вторым кварталом прожиточный минимум сократился, что свидетельствует о том, что в целом потребительская корзина в регионе стала дешевле. Так, предыдущим постановлением правительства Орловской области минимум на душу населения был установлен в размере 10362 рубля, для трудоспособного населения – 11124 рубля, для пенсионеров – 8606 рублей, для детей – 10 316 рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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