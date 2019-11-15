За мостом «Дружба» будут следить патрули

В Орле стартовал месячник безопасности.

Администрация города Орла издала постановление, в соответствии с которым 15 ноября в областной столице стартует месячник безопасности людей на водных объектах. Он продлится до 15 декабря. Также утвержден план мероприятий. В частности, по традиции по берегам рек Ока и Орлик, а также у других водных объектов, установят 61 знак «Переход по льду запрещен», а также информационные стенды о мерах безопасности на льду.

Кроме того, в Орле будут проводиться рейды. В них примут участие сотрудники администрации города, полиции и ГУ МЧС. Напомним, за переход реки по льду в неустановленном для этого месте предусмотрена административная ответственность. Перемещаться разрешено только на официально созданных ледяных переправах.

«Особое внимание уделят участку под мостом «Дружбы», — сообщили в пресс-службе администрации Орла. — Так как граждане могут сокращать путь небезопасным способом, передвигаясь по тонкому льду, за порядком будут следить дополнительные патрули сотрудников полиции и ГИМС МЧС России по Орловской области».

Планом также предусмотрен выпуск и распространение памяток, рассказывающих о правилах поведения на льду. Раздавать их будут в местах массового пребывания жителей и муниципальных учреждениях образования и культуры. Появятся они и в общественном транспорте.

«В школах и детских садах с детьми пройдут образовательные беседы о правилах поведения на водных объектах в зимний период, — пояснили в мэрии. — Также инструктажи проведут с сотрудниками организаций и учреждений Орла».

ИА «Орелград»