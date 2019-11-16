На орловском рынке заметили опасных животных

Более 30 поросят сняли с реализации в Ливнах.

Подробности сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора. Сотрудники этого ведомства совместно с работниками администрации Ливен провели рейд по торговым площадкам города. В частности, они посетили рынок «Золушка», на котором активно торговали поросятами. Внимание надзорных органов к этим животным повышенное. Напомним, в начале ноября в Орловской области было зарегистрировано два очага африканской чумы свиней.

При проверке было установлено, что поросят на ливенский рынок привезли из Воронежской и Липецкой областей. Ветеринарных сопроводительных документов на животных у торговцев не оказалось. Это автоматически сделало несчастных поросят очень подозрительными и потенциально опасными.

«В условиях неблагополучной обстановки ряда российских регионов по африканской чуме свиней перемещение животных без ветеринарных сопроводительных документов может повлечь распространение этого особо опасного заболевания на территории РФ», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

На троих торговцев были составлены административные протоколы. Они заплатят штрафы. Что касается опасных животных, то 32 поросенка были сняты с реализации.

ИА «Орелград»