Питание орловских детей признали качественным

16.11.2019 | 14:17 Новости, Общество

Роспотребнадзор проверил организацию питания в сфере образования.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, под контролем находятся около 800 образовательных организаций региона. В этом учебном году специалисты провели уже 33 проверки. Они оценили качество и безопасность питания в детских коллективах. Проверяли как поставщиков питания, так и собственные пищеблоки школ и детсадов.

«Всего было исследовано 258 проб готовых блюд, — сообщили в Роспотребнадзоре. — По результатам лабораторных исследований удельный вес проб, не отвечающих нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,5 процента».

Все пробы, исследованные по калорийности, качеству термической обработки и вложению витамина С, соответствовали нормативным требованиям, отметили в ведомстве. Впрочем, без нарушений не обошлось, хотя их можно назвать техническими.

Так, в ряде случаев были выявлены факты нарушения правил мытья посуды, маркировки разделочного инвентаря и кухонной посуды, технологии приготовления блюд, условий хранения продуктов, качеству уборки и так далее.

В целом по результатам проверок было составлено 62 протокола об административных правонарушениях. В управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что виновные были наказаны штрафами.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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