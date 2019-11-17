Орел примет крупные соревнования по бадминтону

В понедельник, 18 ноября, в Орле состоится торжественное открытие Всероссийских юношеских турнира по бадминтону «Встающие на крыло» серии Гран-При и турнира «Орлёнок» для детей. Зрители смогут понаблюдать за сражениями, посетить концерт и выиграть поездку на Байконур.

Турниры такого уровня проводятся в Орле впервые. Статус «три звезды», присвоенный соревнованиям, является наивысшей оценкой в бадминтоне. В рамках двух турниров спортсмены будут выявлять лучших в пяти возрастных категориях от 11 до 19 лет. Соберутся представители 30 городов России, всего около 300 человек. Поздравят всех с открытием соревнований члены действующего экипажа МКС.

Главный судья Всероссийских соревнований – Андрей Закамский, кандидат в мастера спорта по бадминтону, председатель регионального отделения национальной федерации бадминтона России по республике Марий Эл.

Турниры будут проходить четыре дня в ТМК «Гринн». Открытие 18 ноября в 14:00. Концерт питерской группы «7 Созвездий» состоится 20 ноября, начало в 20:00. Награждение победителей турниров пройдет 21 ноября. Кроме того, организован фотоконкурс, победитель которого сможет выиграть поездку на Байконур на старт космического корабля в 2020 году.

Турниры по бадминтону проходят при спонсорской поддержке крупнейшего строительного холдинга региона ПАО «Орёлстрой».

(Фото «ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОНА Орловской области»).