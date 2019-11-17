Орловцы отдали приставам 11 млн рублей по безналу

Новые технологии упростили процедуру погашения долгов.

В Орловской области за 9 месяцев 2019 год в отделах судебных приставов безналично через POS-терминалы была оплачена задолженность на общую сумму более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

«Электронная безналичная система оплаты долгов существенно экономит личное время граждан, поскольку электронные сервисы доступны круглосуточно, — пояснили в ведомстве. — Погасить задолженность по штрафам ГИБДД, налогам, алиментам, кредитам и другим обязательствам возможно через POS-терминалы в отделах судебных приставов, в банках и отделениях связи».

В УФССП пояснили, что POS-терминал — это электронное устройство, которое предназначено для списывания денежных средств с банковских карт. Подобные терминалы можно встретить практически в любом магазине.

Кстати, приставы нередко носят их с собой. Терминалы способны работать в автономном режиме, что упрощает процедуру погашения долгов. Оплатить можно в любом месте и в любое время, например, в ходе одного из тех рейдов, что регулярно проводят орловские приставы.

«С начала 2018 года оплата задолженностей всех категорий через службу судебных приставов производится только в безналичной форме, — напомнили в УФССП. — В качестве подтверждения оплаты граждане получат чек и смс-сообщение с данными платежа».

ИА «Орелград»