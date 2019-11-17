Орловский суд признал законными праздничные премии для чиновников

Дело о присвоении бюджетных средств неожиданно закончилось в облсуде.

Экс-глава Парамоновского сельского поселения Корсаковского района добралась до областного суда и создала любопытный прецедент. Ранее районный суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Как пояснили в Орловском областном суде, в 2014 году она получила почти 36 тысяч рублей в виде двух премий, которые ей были выплачены по ее же распоряжению в связи с празднованием Дня муниципального работника и в честь 25-й годовщины образования Корсаковского района.

Суд первой инстанции посчитал эти действия незаконными, поскольку ни в федеральном, ни в муниципальном перечне праздников, к которым положена премия, указанных дат нет. Женщину наказали штрафом в размере 130 тысяч рублей и на два с половиной года запретили работать в органах власти. Кроме того, прокуратура была намерена в гражданском суде взыскать в пользу государства незаконно полученные премии.

Однако экс-чиновница обжаловала приговор, и суд апелляционной инстанции признал выплату премий законной. В Парамоновском сельском поселении существует положение о социальных гарантиях. В этом документе сказано, что главе сельского поселения может выплачиваться премия, в том числе к праздничным календарным датам в размере. И хотя конкретного перечня праздников, к которым может выплачиваться премия, указанным положением не установлено, суд не счел это препятствием.

Он указал, что понятия праздничных календарных дат законодательство РФ не содержит. Статья 112 Трудового кодекса РФ содержит перечень нерабочих праздничных дней, которые «очевидно не тождественны» положению о социальных гарантиях главы администрации Парамоновского сельского поселения.

Более того, оказалось, что вышеуказанные праздники являются федеральными, поскольку День местного самоуправления был установлен указом президента РФ от 10 июня 2012 года, а Корсаковский район был образован на основании указа президиума Верховного Совета от 2 августа 1989 года.

«Никакого запрета на выплату премий к указанным праздничным дням пункт 3.6 положения о социальных гарантиях главы администрации Парамоновского сельского поселения от 31 октября 2011 года не содержит», — пояснили в облсуде.

Чиновницу в результате оправдали и признали за ней право на реабилитацию. Премии у нее никто уже не отнимет. Тем самым создан прецедент – в Орловской области и ранее судили чиновников за аналогичные преступления, но этот оправдательный приговор является первым в своем роде.

Похоже, теперь орловские чиновники могут безбоязненно выписывать себе премии в честь любых праздников, ведь конкретного «премиального» перечня нет.

ИА «Орелград»