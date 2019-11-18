Куцын предложил разрешить облсовету держать правительство на коротком поводке. Парламентарии воздержались

18.11.2019 | 13:31 Новости, Политика

Либерал-демократ захотел расширить полномочия заксобрания

Депутат орловского облсовета Андрей Куцын внес в заксобрание поправки в Устав Орловской области, который позволил бы наделить заксобрание дополнительными полномочиями по контролю за правительством региона. Документ предполагает, что облсовет может выражать недоверие отдельнгым членам правительства и требовать их отставки.

«В Орловской области сложилась нехорошая практика, когда отдельные члены Правительства субъекта иногда попросту игнорируют заседания комитетов облсовета, на которых рассматриваются важнейшие вопросы, столь важные для жителей нашей Орловщины. Откровенно говоря, в подобной практике можно проследить банальное неуважение к депутатскому корпусу», — отметил Куцын.

Впрочем, члены комитета по законодательству не поддержали идею либерал-демократа. Представители «партии технического большинства» воздержались при рассмотрении инициативы.

ИА «Орелград»

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