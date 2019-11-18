Орловчанка одним ударом убила собутыльника

18.11.2019 | 12:54 Новости, Происшествия

Убийство случилось в деревне Ореховка

Следственный комитет раскрыл убийство 56-летнего жителя деревни Ореховка Орловской области. Убийцей оказалась хозяйка дома, в котором нашли труп мужчины.

Тело обнаружили 16 ноября. Мужчина погиб от ножевого ранения в грудь. Убийство было раскрыто во время первоначальных следственных действий, заявили в СК.

«Хозяйка домовладения созналась в содеянном и пояснила, что причинила смерть потерпевшему в ходе конфликта, произошедшего после совместного распития спиртных напитков», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой рассматривается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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