Под Орлом водитель «Фольксвагена» умер за рулем

После этого иномарка врезалась в КамАЗ с прицепом

В Орловской области 66-летний мужчина умер за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат», после чего иномарка врезалась в КамАЗ с прицепом. Об этом сообщили в регуправлении ГИБДД.

ЧП случилось 16 ноября в 11:45 на трассе Шаблыкино-Сомово. Иномарка двигалась в сторону Шаблыкино, но внезапно выехала на встречную полосу и протаранила КамАЗ с прицепом. Прибывшие на место ДТП медики скорой помощи констатировали смерть пенсионера, управлявшего «Фольксвагеном».

«По предварительным данным, смерть наступила до ДТП, что и послужило причиной выезда на полосу встречного движения», — указано в сводке.

ИА «Орелград»