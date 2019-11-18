В Орле конфисковали крупную партию белорусских сигарет

Такое решение принял суд из-за несоответствия товара требованиям законов РФ.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, в текущем году на территории региона в рамках контроля за соблюдением антитабачного закона было проинспектировано 25,8 тысячи пачек папирос и сигарет. Из оборота было изъято 4,24 тысячи пачек.

В частности, по решению суда было конфисковано 3,5 тысячи пачек табачной продукции, произведенной в Республике Беларусь. Они были ввезены на таможенную территорию Российской Федерации с нарушениями – товар был конфискован из-за отсутствия акцизных марок.

В целом по результатам проверок в Орловской области к административной ответственности было привлечено 267 виновных лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 564 тысячи рублей, но некоторые нарушители отделались предупреждениями. Кроме того, руководителям предприятий-нарушителей были выданы предписания.

В целом в 2019 году в рамках надзора за оборотом табачной продукции было проверено 170 предприятий розничной торговли. Основными нарушениями стали несоблюдение требований к знаку о запрете курения, продажа табачных изделий без прейскуранта цен, оформленного в соответствии с законом, реализация сигарет на расстоянии менее 100 метров от границ школ, реклама и «стимулирование продажи и спонсорства табака».

Кроме того, в Орловской области выявлялись факты курения сигарет на детских площадках и продажи сигарет несовершеннолетним.

ИА «Орелград»