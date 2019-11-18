В Орле отняли права у участника боевых действий

18.11.2019 | 15:13 Новости, Происшествия

Мужчине на два года запрещено садиться за руль.

Орловский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Орла за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Как пояснили в суде, первый раз мужчина попался пьяным за рулем в мае этого года. Тогда на него завели дело об административном правонарушении, и он предстал перед мировым судом.

Примерно через полтора месяца его вновь задержали сотрудники отдельного батальона ДПС. Мужчина за рулем личного автомобиля следовал из Орла в сторону поселка Сабурово. Как следует из материалов дела, у него имелись внешние признаки опьянения. Однако проходить медицинское освидетельствование он отказался.

В судебном заседании мужчина полностью признал себя виновным и просил рассмотреть его дело в особом порядке без проведения разбирательства. При назначении наказания суд в качестве смягчающих вину обстоятельств также учел наличие у подсудимого хронических заболеваний и участие в боевых действиях.

В результате он пришел к выводу, что исправление «пьяного водителя» может быть достигнуто без изоляции от общества, и назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2019 год

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