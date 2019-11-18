В Орловской области сняли возрастной ценз для врачей

Внесены поправки в правила выдачи компенсационного миллиона.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам – врачам и фельдшерам. Он был принят в апреле этого года.

Документ регламентирует правила выдачи «подъемных» медработникам в возрасте до 50 лет, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек.

Теперь возрастной ценз снят. Как следует из текста нового постановления, слова «в возрасте до 50 лет» из порядка исключены. В остальном обошлось без изменений. Напомним, размер единовременной компенсационной выплаты для врача составляет 1 миллион рублей, для фельдшера — 0,5 миллиона.

Для получения денег соискатели должны выполнять ряд обязательных требований. В частности, они должны заключить трудовой договор с государственной медицинской организацией. Кроме того, занимаемая должность должна быть включена в региональный перечень должностей, при замещении которых положены компенсационные выплаты.

ИА «Орелград»