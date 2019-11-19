Облсовет подтвердил намерение попросить у Медведева пожарные машины

Срок эксплуатации пожарной техники в Орле уже превышает норму.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета, члены профильного комитета рассмотрели проект обращения к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву по вопросу обновления автопарка пожарной техники. Как уже рассказывал «Орелград», ранее этот документ поступил на обсуждение депутатов.

Орловцы собираются просить не за себя, а за всех. По их мнению, во многих регионах ситуация с пожарными автомобилями обстоит не лучшим образом. Автопарк стареет с каждым годом. Это подтвердил и присутствовавший на заседании парламентского комитета заместитель начальника Главного управления МЧС России по Орловской области Сергей Гладков.

По его словам, на вооружении пожарных частей, которые содержатся за счет Орловской области, находится 19 единиц противопожарной техники, срок эксплуатации которой превышает норму.

«В обращении акцентируется внимание на том, что значительный износ пожарных автомобилей в субъектах РФ негативно влияет на боеготовность подразделений противопожарной службы, — сообщили в облсовете. — На вооружении продолжают находиться такие раритеты, как ГАЗ-66, ЗИЛ-130, поиск запчастей к которым вызывает значительные проблемы. А износ пожарных автомобилей не позволяет дать гарантию их постоянной готовности к выезду на тушение пожаров».

Финансовое бремя по обновлению автопарка пожарных частей лежит на регионах. Именно на это и постараются обратить внимание Дмитрия Медведева орловские депутаты. Денег на обновление автопарка у некоторых регионов нет. В их число входит и Орловская область.

Облсовет собирается предложить правительству страны выделить федеральные средства на покупку пожарных машин. По мнению местных парламентариев, это можно делать в рамках целевой транспортной программы по аналогии с поставками в регионы автомобилей «Скорой помощи» и школьных автобусов.

ИА «Орелград»