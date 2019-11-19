Орловцы помогли белорусам на выборах

Наблюдатели из Орла проследили за ходом выборов в Нацсобрание.

Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, делегация нашего региона была включена в состав миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств. Она проследила за ходом выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Орловскую делегацию возглавила зампредседателя облизбиркома Лариса Будовская. Орловцы работали в городе Гомеле. Сообщается, что всего был образован 5831 избирательный участок, в том числе 46 за пределами Беларуси. По предварительным данным, в выборах приняли участие более 77 процентов избирателей, причем треть из них проголосовали досрочно.

«Представители Орловской области в ходе наблюдения за всеми процедурами – от открытия избирательных участков до завершения голосования и подсчета голосов – посетили более 30 избирательных участков, а также познакомилась с работой окружных избирательных комиссий, образованных в городе Гомеле, — рассказали в облизбиркоме. — Также делегация Орловской области приняла участие в брифинге с участием иностранных наблюдателей».

ИА «Орелград»