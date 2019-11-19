Орловская область получит на 2 млрд рублей больше, чем думали

В облсовете обсудили обновленную версию проекта бюджета на 2020 год.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, региональное правительство представило обновленный проект бюджета на ближайшие три года. Он будет рассматриваться на заседании парламента во втором чтении. А пока его обсудили члены профильного комитета, перед которыми с докладом выступил заместитель руководителя областного департамента финансов Дмитрий Шахов.

По его словам, объем доходов регионального бюджета по сравнению с проектом, одобренным в первом чтении в конце октября, вырос на 2,167 миллиарда рублей. Такое «чудо» стало возможно благодаря помощи из федерального бюджета. Впрочем, чиновники об этом предупреждали. Напомним, верстка федерального бюджета идет параллельно, поэтому многие статьи, в том числе распределение средств по регионам, еще уточняются.

Облсовет и правительство уже решили, как потратить неожиданно свалившуюся сумму. За счет этих средств будут увеличены расходы на оплату труда бюджетникам, будут выделены субсидии фонду Орловской области по защите прав граждан — участникам долевого строительства.

Кроме того, планируется увеличить финансовую поддержку районных газет. В пресс-службе облсовета также пояснили, что часть средств будет направлена на устройство универсальной спортивной площадки в поселке Тросна и на ремонт здания ДЮСШ в поселке Шаблыкино.

Кроме того, дополнительные трансферты потратят на реставрацию воинских мемориалов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ремонт фасада библиотеки имени Бунина. На модернизацию ветсанутильзавода «Орловский» планируется выделить 46,7 миллиона рублей.

«Общий объем доходов и расходов составил 35,946 миллиарда рублей, — отметили в облсовете. — Областной бюджет остается сбалансированным, работа по увеличению доходной части будет продолжена».

ИА «Орелград»