Орловский суд объяснил, почему детям-сиротам можно не давать жилье

Сразу два «отказных» дела рассмотрел суд в Орле.

Наличие статуса «ребенок-сирота» и «ребенок, оставшийся без попечения родителей», не всегда гарантирует право на получение жилого помещения. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда города Орла. Она ссылается на сложившуюся судебную практику.

По закону дети-сироты имеют право на получение жилья от государства. Однако они и сами обязаны выполнить ряд требований. Кроме того, существуют определенные условия предоставления жилья, через рамки которых преступать нельзя.

Советский райсуд приводит два характерных примера. Он сообщает, что пропуск срока на «обращение с заявлением о постановке на учет лиц, имеющих право на получение жилого помещения», может послужить причиной для отказа. Жилье может быть предоставлено лишь в случае, если сирота встает на учет в качестве нуждающегося в возрасте до 23 лет. Исключение может быть сделано только в случае, если была уважительная причина для пропуска срока.

Однако в Орле был случай, когда в суд с иском о предоставлении жилья обратился гражданин 1973 года рождения. При выяснении обстоятельств было установлено, что он действительно является сиротой. Однако в орловскую мэрию с заявлением о постановке на учет он обратился только в 2015 году, то есть когда ему был уже 41 год.

«До этого момента истец в администрацию Орла с подобными заявлениями не обращался, — пояснили в суде. — Приведенные доводы об уважительности причин пропуска установленного законом срока на подачу заявлений о постановке его на учет нуждающихся в жилых помещениях суд посчитал необоснованными».

В результате мужчина получил отказ.

Во втором случае иск подал куда более молодой человек. Однако он, как выяснилось, обратился к ненадлежащему ответчику. Юноша в Орле обучался в техникуме. Иск он подал к администрации областного центра, поскольку проживал в одном из местных общежитий.

Однако суд установил, что на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении этот человек поставлен в Верховском районе. То есть к районным властям он и должен был подавать иск.

Юноша указывал на то, что проживает в орловском общежитии уже на протяжении четырех лет. По его мнению, это дало ему право встать в жилищную очередь в мэрии областной столицы. Но суд решил, что его пребывание в Орле «носит временный характер». В удовлетворении иска сироте было отказано.

Отметим, что в обоих случаях решения районного суда были обжалованы истцами, однако судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила их без изменений.

ИА «Орелград»