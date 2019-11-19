Под Орлом нашли и наказали недобросовестных арендаторов

19.11.2019 | 16:46 Новости, Общество

В регионе выписаны крупные штрафы за пустующую землю.

Очередных нарушителей земельного законодательства в рамках планового рейда выявили инспекторы управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сразу четыре участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, по сути, заброшенные арендаторами, были обнаружены на территории Сергиевского сельского поселения Ливенского района.

«На момент осмотра на плодородных землях общей площадью 86 га произрастали сорняки — пырей ползучий и полынь обыкновенная, — кустарники и старые плодовые деревья, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Признаков проведения каких-либо агротехнических, агрохимических, фитосанитарных мероприятий, а также выращивания сельскохозяйственных культур на земельных участках зафиксировано не было».

Арендаторов брошенных земель нашли быстро. Ими оказались два предприятия. Одно из них относится к категории малого бизнеса, поэтому его наказали предупреждением.

Второй арендатор оказался гораздо более крупным и известным. Подозрение пало на племенной завод «Сергиевский». По результатам проверки это предприятие было оштрафовано на 200 тысяч рублей, а его ответственное должностное лицо – на 50 тысяч.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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