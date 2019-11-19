Расходы на содержание орловских чиновников превысили 400 млн рублей

Правительство отчиталось о своих расходах за три квартала.

Правительство Орловской области утвердило отчет об исполнении бюджета региона по итогам 9 месяцев 2019 года. Этот документ уже представлен в облсовет на утверждение.

Согласно ему, по данным на 1 октября 2019 года в Орловской области насчитывался 1201 государственный гражданский служащий. Фактические затраты на их денежное содержание за отчетный период времени составили 409,134 миллиона рублей. Численность работников государственных учреждений составила 30183 человека, фактические затраты на их денежное содержание превысили 6,34 миллиарда рублей.

В целом доходы областного бюджета по итогам 9 месяцев 2019 года поступили в объеме 23,492 миллиарда рублей, что на 1,8 процента больше уровня прошлого года. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы составили 13,978 миллиарда. Чуть более 9,5 миллиарда рублей – это целевые средства, поступившие из федерального бюджета.

«Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2019 года составило 24,841 миллиарда рублей с приростом к аналогичному уровню 2018 года на 1,308 миллиарда, или 5,6 процента», — следует из отчета.

Что касается государственного долга Орловской области, то по состоянию на 1 октября 2019 года его объем сократился с начала года на 206,4 миллиона рублей и составил 17,928 миллиарда. В структуре госдолга области 36,8 процента составляет задолженность по бюджетным кредитам, остальное — рыночные обязательства.

ИА «Орелград»