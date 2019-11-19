В Орел перебралось больше соотечественников, чем планировалось

19.11.2019 | 13:01 Новости, Общество

Годовой план госпрограммы переселения был исполнен досрочно.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, в 2019 году в наш регион рамках государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» прибыло 355 человек. Из них 159 самих участников программы, а остальные – это члены их семей. Примечательно, что изначально планировалось принять за год 300 человек.

Кстати, в 2018 году было еще больше переселенцев. Тогда в Орловскую область из-за рубежа перебралось 612 соотечественников. В управлении труда такую динамику оценивают положительно. Дело в том, что одним из главных условий для соотечественников является их трудоустройство. То есть люди едут, чтобы устроиться на конкретное рабочее место. Приоритет отдается высококвалифицированным специалистам, востребованным на региональном рынке труда.

«Зачастую работодатели получают в их лице высококвалифицированные кадры, что оказывает благотворное влияние на экономику региона, — считают в управлении труда и занятости. — На имеющиеся в регионе вакансии приходят наши соотечественники, проживающие за рубежом».

Кстати, программа переселения реализуется совместно с управлением по вопросам миграции УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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