В Орле многодетную мать обвинили в мошенничестве

Женщина купила продукты питания по чужой банковской карте.

Уголовное дело дошло до суда Железнодорожного района. Перед ним предстала жительница города Орла, мать троих несовершеннолетних детей, которая по собственной неосторожности угодила в неприятную ситуацию.

Как следует из материалов дела, в сентябре текущего года она возле подъезда многоквартирного дома нашла чужую банковскую карту, оброненную кем-то из прохожих. По закону женщина должна была сообщить о находке в банк или полицию. Однако она решила воспользоваться ею в корыстных целях.

Женщина заметила, что карта является бесконтактной, то есть мелкие покупки до 1000 рублей по ней можно оплачивать без введения секретного пин-кода. Многодетная мать тут же отправилась по продуктовым магазинам и совершила около десяти покупок на общую сумму чуть более 7 тысяч рублей.

Действия женщины органами предварительного следствия были квалифицированы по относительно недавно появившейся в законодательстве ч.2 ст.159.3 УК РФ –(мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Впрочем, в Железнодорожный районный суд вместе с материалами уголовного дела поступило и ходатайство следователя о прекращении в отношении женщины уголовного дела и применении к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд с этим согласился и удовлетворил ходатайство. По его решению женщина заплатит судебный штраф в размере 2500 рублей.

ИА «Орелград»