В Орле проверили достоверность сметы ремонта горпарка

Контрольно-счетная палата озвучила свои выводы.

Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, анализ эффективности расходования бюджетных средств был проведен в рамках контрольного мероприятия. Аудиторы изучили, как были потрачены 59,18 миллиона рублей, выделенные на ремонт входной группы в Городском парке культуры и отдыха в городе Орле».

Функции заказчика были возложены на администрацию парка. Сметные расчеты производились по эскизному проекту, разработанному одним из местных ИП. Сама сметная документация была разработана ООО «Архстройпроект». А проектная документация на комплексное благоустройство территории парка и прилегающей к ней территории была разработана компанией «Строй-Эксперт» из Санкт-Петербурга.

«Проверка достоверности определения сметной стоимости была проведена АУ ОО «Орелгосэкспертиза», — сообщает КСП. — Согласно заключениям, сметная стоимость определена достоверно. Функции технического надзора (безвозмездно) осуществляли: при выполнении работ по ремонту входной группы (ремонт колоннады) – МКУ «УКС г. Орла», по ремонту входной группы (фонтан и прилегающая территория) — МКУ «УКХ г. Орла».

В КСП отметили, что акты выполненных работ не соответствуют унифицированной форме КС-2. Кроме того, при проверке актов на скрытые работы по ремонту входной группы парка было «установлено несоответствие данных с журналом производства работ таких данных как: объемы работ, даты производства скрытых работ».

«Отдельные акты скрытых работ отсутствую в журнале, — добавили в счетной палате. — В целом работы выполнены в полном объеме, и объект принят в эксплуатацию».

Также сообщается, что в 2018 году разработка проектно-сметной документации на выполнение комплексного благоустройства территории Городского парка культуры и отдыха и прилегающей к нему территории в рамках заключенного муниципального контракта выполнена не была. Сумма контракта составляла 10 миллионов рублей. Окончание работ планировалось на 10 декабря 2018 года.

«По состоянию на 01.09.2019 условия контракта не выполнены. Оплата не производилась», — подчеркнули в КСП.

Материалы проверки переданы в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»