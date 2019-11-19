В Орловской области выберут самую оригинальную Снегурочку

19.11.2019 | 16:07 Культура, Новости

Творческий конкурс для креативных людей стартовал в Ливнах.

Как сообщили в администрации райцентра Ливны, стартовал прием заявок на участие в творческом конкурсе на самый оригинальный новогодний арт-объект. Он пройдет под названием «Белая сказка». Итоги подведут в последней декаде декабря. Конкурс совместными усилиями проводят горадминистрация и Ливенский краеведческий музей.

Участниками могут стать даже коллективы. Им предложено «создать из любых доступных материалов инсталляцию или скульптуру для украшения социально-значимых городских сооружений и учреждений в одной из предложенных номинаций».

Всего предусмотрено три номинации. Одна из них – традиционная. В ее рамках участники должны создать оригинальные символы Нового года, например, необычного Деда Мороза, Снегурочку, Снеговика или даже новогоднюю елку. Это должны быть скульптуры.

Вторая номинация называется «Герои нашего времени». В ее рамках предусматривается «создание и оформление арт-объектов по мотивам литературных произведений: мультфильмов, кинофильмов, отечественных и зарубежных авторов».

Третьей номинацией станет мега-арт. Здесь жюри оценит самые масштабные новогодние объекты. Кстати, организаторы оставили за собой право дополнительно учредить дополнительную номинацию, если «креатив зашкалит», и некоторые объекты не уложатся в рамки официальных номинаций.

По итогам конкурса троим победителям будут вручены дипломы и памятные подарки. Лучшие арт-объекты будут представлены на выставке, которая в дни новогодних каникул выставка будет работать в краеведческом музее.

ИА «Орелград»

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