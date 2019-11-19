Вдовину рассказали про бездействие управляющей компаниии

19.11.2019 | 9:50 ЖКХ, Новости

Вице-спикер пообещал пожаловаться в жилищную инспекцию

Как сообщает пресс-служба орловского облсовета, в конце прошлой недели зампредседателя заксобрания Михаил Вдовин провел личный прием граждан. Мероприятие состоялось в школе №6.

Большинство обратившихся – жильцы пятиэтажек на улице Комсомольской. Они жаловались на свою управляющую компанию, которая «фактически устранилась от выполнения своих функций». Орловцы не могут решить проблемы напрямую с обслуживающей организацией.

«Я пообещал жителям, что беру данный вопрос под личный контроль и, уверен, что при содействии, в том числе, жилищной инспекции в ближайшее время удастся разобраться в этой ситуации. Ведь многие обратившиеся сегодня жители ведут безрезультативную переписку не один год», — прокомментировал Вдовин итог личного приема.

ИА «Орелград»

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