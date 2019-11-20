«Молодая гвардия» показала свою версию Тургенева

В Орле появилось стрит-арт изображение писателя.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», активисты орловского отделения «Молодой Гвардии» создали стрит-арт изображение Ивана Тургенева. Граффити-портрет известного орловского писателя появился недалеко от сквера Семьи.

Акция под названием «Лица культуры» приурочена к 201-му дню рождения Ивана Сергеевича. Сообщается, что это лишь первая работа в ее рамках.

«Участники акции — молодые люди, желающие посредством стрит-арта выразить свой взгляд на важные исторические события, — пояснили в реготделении «Единой России». — Также в планах орловских художников создание граффити в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».

Сами активисты отмечают, что не нарушают никаких законов, а «всегда ищут возможность найти легальное место, где начинающие и уже известные художники стрит-арта могли бы рисовать свои произведения».

ИА «Орелград»