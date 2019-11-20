Область снова не отдаст налоги Орлу

Правительство региона в очередной раз проигнорировало просьбу горожан.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, налоговый вопрос был поднят при обсуждении проекта бюджета региона на 2020 год. Напомним, уже несколько лет подряд Орловский горсовет народных депутатов призывает областные власти изменить систему распределения налогов.

Городские парламентарии год за годом указывают на то, что муниципальный бюджет является дотационным и хронически дефицитным. Денег не хватает даже на исполнение собственных полномочий. Например, власти областной столицы задолжали сотни миллионов рублей поставщикам питания в школы.

В то же время именно на территории Орла собирается большая часть налогов, которые поступают в казну региона. При этом городу остается всего 5 процентов отчислений от налога на доходы физических лиц. Горсовет ежегодно просит поднять планку до 15 процентов, что позволит увеличить собственные доходы муниципального бюджета не менее чем на полмиллиарда рублей в год.

Вопрос поднимается уже несколько лет подряд при рассмотрении проекта областного бюджета. Раньше областные чиновники объясняли отказ тем, что городские парламентарии, дескать, опоздали со своей инициативой. Мол, она поступила тогда, когда проект бюджета уже был разработан.

В этом году тактика у области иная. Понятно только то, что регион не собирается изменять систему распределения налогов. Как пояснил депутатам облсовета заместитель руководителя департамента финансов Дмитрий Шахов, «за 2018-2019 годы из областного бюджета городу Орлу была оказана помощь в размере более 700 миллионов рублей».

В 2020 году помощь, по его словам, также будет оказана – «скорее всего, посредством выделения дополнительной финансовой помощи, но об этом речь пойдет позже».

Финансовая ситуация в Орле с каждым годом усложняется. Госдолг города составляет около одного миллиарда рублей. Напомним, в этом году депутаты облсовета направляли обращение Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить федеральные бюджетные дотации, за счет чего можно было бы помочь областной столице.

ИА «Орелград»