Приставы и налоговики провели десятки рейдов в Орле

Сотрудники двух ведомств вместе посетили должников.

Подробности сообщили в управлении ФНС России по Орловской области. В ведомстве отметили, что в регионе налажено взаимодействие налоговых органов и судебных приставов. В совместные рейды они отправляются ежемесячно. Проходят по торговым точкам индивидуальных предпринимателей и по адресам регистрации юридических лиц.

Согласно приведенной статистике за 9 месяцев 2019 года орловские приставы и налоговики совместно провели уже 43 рейда, в ходе которых было составлено 85 актов ареста имущества на 13,6 миллиона рублей. Кроме того, была взыскана задолженность в размере 9,9 миллиона.

«Совместные рейды двух служб носят постоянный характер и будут проводиться в дальнейшем, — подчеркнули в УФНС. — Своевременно оплаченные налоги помогут избежать неприятных ситуаций, таких как испорченный отпуск из-за ограничения выезда за пределы страны, арест и изъятие имущества».

ИА «Орелград»