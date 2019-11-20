В Орле «девятка» протаранила «Матиз»

Пострадала водитель малолитражки

В Орле столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и «Дэу Матиз», сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 19 ноября в 19:15 на Наугорском шоссе. Красная «девятка» ехала со стороны конечной остановки и возле «Европы» поворачивала налево. Но 21-летний водитель не уступил дорогу автомобилю «Дэу Матиз», который двигался навстречу.

В результате ДТП водитель «Матиза» получила травмы и была доставлена в Орловскую областную клиническую больницу. Впрочем, госпитализация ей не понадобилась.

ИА «Орелград»