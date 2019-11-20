Завершено расследование убийства в орловском недострое

Обвиняемый предстанет перед судом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 33-летнего мужчины на территории недостроенного здания в Северном районе Орла. Об этом сообщили в ведомстве.

На скамье подсудимых окажется 22-летний парень, который, впрочем, уже во всем сознался. В день убийства, 13 августа 2019 года, молодой человек выпивал с мужчиной. В определенный момент между ними возник спор, перешедший в драку. Парень оказался сильнее и жестоко избил более старшего орловца. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

«После содеянного обвиняемый с места происшествия скрылся, однако, благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям был задержан правоохранительными органами в кратчайшие сроки, — рассказали в СК. — В ходе следствия обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся».

Дело с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит суд.

ИА «Орелград»