Орловец взял на работу чиновника и поплатился

21.11.2019 | 10:37 Новости, Общество

Работодатель не сообщил об этом в прежнее место работы

Суд оштрафовал гендиректора орловского ООО «Грунторез», который взял на работу бывшего сотрудника управления Федерального казначейства по Орловской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Согласно антикоррупционному законодательству работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы», — напомнили в ведомстве.

К сожалению для директора ООО «Грунторез», он забыл об этом правиле. И не сообщил в казначейство, что взял на работу бывшего госслужащего. Прокурор возбудил на топ-менеджера административное дело, и суд вынес решение о штрафе.

ИА «Орелград»

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