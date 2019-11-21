Орловец взял на работу чиновника и поплатился

Работодатель не сообщил об этом в прежнее место работы

Суд оштрафовал гендиректора орловского ООО «Грунторез», который взял на работу бывшего сотрудника управления Федерального казначейства по Орловской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Согласно антикоррупционному законодательству работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы», — напомнили в ведомстве.

К сожалению для директора ООО «Грунторез», он забыл об этом правиле. И не сообщил в казначейство, что взял на работу бывшего госслужащего. Прокурор возбудил на топ-менеджера административное дело, и суд вынес решение о штрафе.

ИА «Орелград»