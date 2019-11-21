Под Орлом нашли опасные школы

21.11.2019 | 11:19 Новости, Образование

Через дырявые заборы на территорию могли попасть посторонние

Прокуратура потребовала от отдела образования администрации Сосковского района починить заборы трех местных школ. Об этом сообщили в ведомстве.

После проверки исполнения законодательства об образовании прокуратура выяснила, что заборы «имели нарушения целостности по периметру». На территорию школ могли зайти посторонние и совершить «антиобщественные действия», посчитали в ведомстве.

Чтобы добиться ремонта заборов, прокуратуре пришлось обращаться в суд. Он принял сторону истца. Чиновники и руководство школ нашли средства на реконструкцию ограждений, и сейчас ученики в безопасности.

ИА «Орелград»

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