Под Орлом нашли опасные школы

Через дырявые заборы на территорию могли попасть посторонние

Прокуратура потребовала от отдела образования администрации Сосковского района починить заборы трех местных школ. Об этом сообщили в ведомстве.

После проверки исполнения законодательства об образовании прокуратура выяснила, что заборы «имели нарушения целостности по периметру». На территорию школ могли зайти посторонние и совершить «антиобщественные действия», посчитали в ведомстве.

Чтобы добиться ремонта заборов, прокуратуре пришлось обращаться в суд. Он принял сторону истца. Чиновники и руководство школ нашли средства на реконструкцию ограждений, и сейчас ученики в безопасности.

ИА «Орелград»