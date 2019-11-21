Под Орлом погиб пассажир иномарки, врезавшейся в трактор

Трактор ехал с двумя телегами без огней и опознавательных знаков

В Орловской области столкнулись автомобиль Kia Soul и трактор МТЗ-80, погиб пассажир иномарки — мужчина 30 лет, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Трагедия случилась 20 ноября в 17:50 на трассе Дросково-Колпны. Иномарка ехала от Колпнянского района в направлении села Дросково. На 6 км 38-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию до трактора МТЗ-80, который ехал впереди с двумя телегами без опознавательных знаков и освещения. Случилось столкновение.

«В результате ДТП водитель и один из пассажиров заднего сиденья Kia получили телесные повреждения и были госпитализированы в Ливенскую ЦРБ. Еще один пассажир заднего сиденья Kia от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой медицинской помощи», — указано в сводке.

ИА «Орелград»