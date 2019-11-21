Под Орлом уничтожили четверть тонны свинины и шпика

Продукция была утилизирована на ветсанутильзаводе «Орловский».

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, подозрительная продукция была обнаружена и изъята в торговой точке в поселке Змиевка Свердловского района. Причем в ведомстве подчеркнули, что «наводку» дали местные жители. Это они обратились к инспекторам и рассказали, что в лавке продается странно мясо.

При проверке с выездом на место было установлено, что торговая точка принадлежит одному из местных предпринимателей. В ней торговали свининой и субпродуктами. После визита инспекторов торговая точка недосчиталась 260 кг свинины и шпика.

Продукция была изъята, поскольку на ней нее было ветеринарного клейма, подтверждающего проведение ветеринарно-санитарной экспертизы. Не нашлось на товар и ветеринарных сопроводительных документов.

«Данная продукция была снята с реализации и утилизирована в ГУПОО «Ветсанутильзавод «Орловский», — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — Предварительно от продукции были отобраны пробы для исключения АЧС».

На этом неприятности предпринимателя не закончились. Владельца «опасной» лавки привлекли к административной ответственности.

ИА «Орелград»