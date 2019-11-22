Центр Орла перекроют 3 декабря

22.11.2019 | 11:07 Новости, Общество

Временные ограничения введут в День неизвестного солдата

Администрация Орла издала постановление о проведении церемонии возложения цветов, посвященной Дню неизвестного солдата. Акция будет проведена 3 декабря «в целях нравственно-патриотического воспитания молодежи, повышения чувства гражданственности, формирования чувства гордости за Отечество». Она призвана почтить память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами.

Церемония начнется в 16.00 у стелы воинской славы на бульваре Победы. В связи с этим будут введены ограничения. Власти распорядились запретить стоянку транспортных средств 3 декабря с 06.00 до 17.00 по улице Салтыкова-Щедрина от дома № 1 до дома № 2 бульвара Победы.

Также будет закрыто движение транспортных средств с 15.45 до 16.30 во время проведения мероприятия по улице Салтыкова-Щедрина от площади Ленина до ул. Пионерская. Сотрудники МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» установят временные дорожные знаки, запрещающие стоянку, и таблички «Работает эвакуатор».

Кроме того, мэрия рекомендовала полиции «принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятия».

ИА «Орелград»

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