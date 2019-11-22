Новый глава ТТП рассказал, какой должна быть цена на проезд

В горсовете заслушали первый отчет нового транспортного начальника.

Напомним, минувшим летом с поста руководителя МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» ушел Александр Коровин, который возглавлял его много лет. У руля предприятия, находившегося в сложном финансово-экономическом положении, встал Юрий Гордюшин.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета, он был приглашен на заседание парламентского комитета по экономике и развитию предпринимательства и рассказал о текущей ситуации.

В частности, Гордюшин посетовал, что счета предприятия почти все время заблокированы. Однако кое-что сделать удалось. Например, МУП умудрился поднять зарплату водителям (сообщается, что она достигла 18 тысяч рублей в месяц). Это позволило вернуть 14 ранее уволившихся водителей.

Высказался Гордюшин и по поводу цен на проезд. Он заявил, что привлечь пассажира можно экономическими стимулами: «Тариф на муниципальный транспорт повышать не нужно. Разница в 1-2 рубля должна быть с частниками», — сказал глава МУПа.

Также на заседании было отмечено, что пассажиропоток муниципального предприятия сократился на 25 процентов. Одной из причин эксперты называют сокращение количества транспорта, который выходит на линии. В городе сегодня работают всего лишь 23 троллейбуса и 19 трамваев. Пассажиры зачастую просто не могут их дождаться и пересаживаются в маршрутки.

ИА «Орелград»