Орловец отсудил деньги за разбитый сосулькой автомобиль

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел дело о взыскании ущерба.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, рассмотрен спор между автовладельцем и хозяевами здания, которое, по стечению обстоятельств, сыграло важную роль. Было установлено, что 30 января 2019 года истец припарковал свой автомобиль «Лада Приора» возле одного из домов по Кромскому проезду.

С крыши этого здания упала наледь и повредила машину. Автовладелец потребовал возместить причиненный ему материальный ущерб. Была назначена экспертиза, которая оценила ущерб почти в 60 тысяч рублей. Суд первой инстанции установил, что у здания имеются два собственника.

Он указал на то, что именно «собственники по мере необходимости обязаны очищать крышу здания от снежных навесов и наледи». Иск был удовлетворен. С владельцев здания взыскали указанный ущерб плюс около 5 000 рублей судебных издержек.

Один из владельцев с этим не согласился и подал апелляционную жалобу. Он рассказал, что помещения в здании арендует некая фирма. По его мнению, она и обязана возмещать ущерб. Однако областной суд пришел к такому же выводу, что и районный — заключенными договорами аренды не предусмотрена обязанность арендатора осуществлять очистку крыши указанного здания от снега и наледи.

«Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда указала, что собственники здания должным образом не организовали и не проконтролировали уборку снега и льда с крыши здания, что привело к его падению и повреждению автомобиля истца, — пояснили в пресс-службе облсуда. — Доказательств, подтверждающих факт проведения соответствующих работ, ответчиками суду не представлено, как и сведений о принятии всех возможных мер в целях недопущения причинения вреда».

Судебная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции, и оно уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»