Под Орлом при пожаре погиб пенсионер

Спасены три человека
В Орловской области при пожаре погиб 64-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Сигнал о происшествии поступил 22 ноября в 0:44 из деревни Васильевка Залегощенского района. До прибытия пожарных из дома эвакуировали трех человек. Тело погибшего было обнаружено внутри здания.
«В результате пожара в доме выгорело чердачное помещение по всей площади и фронтон. Дом выгорел изнутри на площади 95 квадратных метров», — сказали в МЧС.
Причина случившегося устанавливается.
ИА «Орелград»