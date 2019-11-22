Под Орлом при пожаре погиб пенсионер

Спасены три человека

В Орловской области при пожаре погиб 64-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сигнал о происшествии поступил 22 ноября в 0:44 из деревни Васильевка Залегощенского района. До прибытия пожарных из дома эвакуировали трех человек. Тело погибшего было обнаружено внутри здания.

«В результате пожара в доме выгорело чердачное помещение по всей площади и фронтон. Дом выгорел изнутри на площади 95 квадратных метров», — сказали в МЧС.

Причина случившегося устанавливается.

ИА «Орелград»