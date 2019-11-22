В Никуличах пожар унес жизнь пенсионерки

Ее тело обнаружили утром

В Орловской области при пожаре погибла 67-летняя женщина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

О происшествии в ведомство сообщили 22 ноября в 5:57 из поселка Никуличи Свердловского района. До приезда пожарных из дома вывели четырех человек. Спустя три часа борьбы с огнем спасатели обнаружили тело пенсионерки.

«В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 100 квадратных метров, кровля обрушилась, — сказали в МЧС. — Причина пожара и размер ущерба устанавливаются».

ИА «Орелград»