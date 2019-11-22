В Орле нацгвардейцы разняли уличную драку

Инцидент произошел в Железнодорожном районе
В Орле Росгвардия вмешалась в уличную драку, участниками которой стали три человека, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел вчера вечером в Железнодорожном районе.
Зачинщиком драки стал 39-летний ранее судимый мужчина. Он посчитал, что конфликт стоит решить силой. Впрочем, росгвардейцы были против.
Они задержали инициатора побоища и передали его полицейским. Пострадавшему в драке молодому человеку потребовалась госпитализация.
ИА «Орелград»