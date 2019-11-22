В Орле нерадивая мать отказалась давать против себя показания

Суд рассмотрел дело о неуплате алиментов.

Подробности процесса сообщили в Железнодорожном районном суде, который вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Ее обвинили в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Было установлено, что «это деяние совершено неоднократно».

В суде рассказали, что нерадивая мать от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ей статьей. 51 Конституции РФ. Впрочем, говорить она отказалась только в суде. Поэтому во внимание были приняты ее показания, которые она дала в ходе дознания. А тогда она свою вину признала.

Поскольку уважительных причин, по которым могла бы образоваться задолженность, суд не нашел, женщине было назначено наказание в виде 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Впрочем, туда она не отправится.

Дело в том, что алиментщица летом этого года почти два месяца провела в СИЗО. Это время ей зачли в срок отбывания наказания, назначенного по приговору суда. То есть женщина была освобождена от отбытия наказания в связи с зачетом времени содержания под стражей.

ИА «Орелград»