В Орловской области подешевело жилье

Стоимость возведения жилого «квадрата» упала ниже отметки в 30 тысяч рублей.

В Орловской области средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений) в январе-октябре 2019 года составила 29,2 тысячи рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она снизилась на 1,6 тысячи рублей. Такие данные приводит Орелстат.

По подсчетам статистиков, всего в этом году в регионе было введено в эксплуатацию 979 зданий, как жилых, так и нежилых. Организациями и индивидуальными застройщиками было возведено 2006 новых благоустроенных квартир. Общая площадь жилых помещений составила 185,5 тысячи квадратных метров.

Аналитики отмечают, что в городах и поселках городского типа и сельской местности объем жилищного строительства снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 1078 квартир общей полезной площадью 52,5 тысячи квадратных метров в 24 жилых зданиях, — сообщает Орелстат. — Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 927 жилых домов общей полезной площадью 133 тысячи квадратных метров, что составляет 72 процента от всего объема жилья, введенного в 2019 году. Из них пять жилых домов площадью 400 квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства».

Также подсчитано, что в октябре 2019 года в Орловской области было выполнено строительных работ на 1,75 миллиарда рублей. Этот показатель на 19,9 процента превысил прошлогодний уровень. В целом в январе-октябре 2019 года орловские строители освоили уже 15,394 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»