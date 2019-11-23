Орловца осудили за сбыт собственного автомобиля

Мужчина тайком реализовал арестованное имущество.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный в Орле мировым судом. Местного жителя признали виновным по ч.1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

Было установлено, что ранее мужчина совершил ДТП и официально был признан его виновником. По решению суда он должен был возместить пострадавшему стоимость причиненного материального ущерба, а также оплатить услуги эксперта, судебные издержки и другое.

В общей сложности мужчина задолжал около 70 тысяч рублей, выплачивать которые не спешил. В результате судебные приставы-исполнители наложили арест на его имущество, а именно на личный легковой автомобиль. Автовладелец был назначен при этом ответственным за хранение машины, о чем его официально предупредили.

То есть автомобиль по-прежнему находился у него, но пользоваться им, равно как продавать или дарить хозяин не имел права. Стоимость автомобиля была оценена в 80 тысяч рублей. Машину должны были выставить на торги, а за счет выручки планировалось погасить упомянутый выше долг.

Однако однажды автомобиль таинственно исчез. Судом было установлено, что владелец незаконно, без уведомления судебных приставав передал его неким неустановленным лицам. Таким образом, он сбыл арестованное имущество, нарушив наложенные на него обязательства.

При вынесении приговора суд учел то, что мужчина ранее уже был судим за различные преступления, в том числе за особо тяжкое. Ему было назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Под стражу его взяли прямо в зале суда.

ИА «Орелград»